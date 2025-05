Eike Epliku skulptuurid New Yorgis messil.

Kogo galerii osaleb teist aastat järjest New Yorgis kunstimessil Esther, kus esitleb seekord, mai teisel nädalal, Eike Epliku skulptuure ja Līga Spunde digitaalseid joonistusi. Tänavune Esther on korraldatud New Yorgi Eesti majas, osaleb 25 galeriid 18 linnast üle maailma.