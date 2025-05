Raamatuhuvilistel on viimane võimalus osa saada Tartu rahvusvahelisest kirjandusfestivalist Prima Vista. Selle üritusi on mitmel pool, isegi Elektriteatris. Aga nädalalõpul jätkub tegevust ka kehakultuuri harrastajatele, laadahuvilistele ja linnuvaatlejatele, pühapäeval on aga tähelepanu keskmes emad.