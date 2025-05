Helistaja loetles tartlasele tema andmeid ning palus need õigsuse korral kinnitada PIN-koodidega. Seda naine ka tegi ning avastas siis mõned päevad hiljem, et tema pangakontolt on kantud 800 eurot tundmatule Läti pangakontole. Kelmusjuhtumi täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.