Vee tõttu tekkinud kõhutõvest teatas ligi seitsesada inimest

Tartu külje all asuva Ülenurme, Tõrvandi ja Soinaste kandi rahvast on enam kui kaks nädalat kimbutanud kõhutõbi, mille põhjust tuleb otsida kodust: terviseameti proovid näitasid, et joogivees leidus fekaalse reostuse jääke, kuid võimalik leke on seni leidmata.