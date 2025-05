kordumatu kodu Oru villas hoiab esimese riigivanema pärandil silma peal paguluses sündinud pojapoeg

Pole vist tartlast, kes ei teaks Kassitoome vastas Oru tänava lõpus asuvat kollakasbeežikat häärberit ehk Oru villat, mille ehitas sinna Eesti esimene riigivanem professor Ants Piip. Viimased 30 aastat on see nõukogude ajal valitsuse külalistemajana kasutatud hoone taas perekonna käes. See on koduks riigivanema pojapojale, Ameerikas sündinud Erik Ants Piibule ning tema austraallannast abikaasale Penelope Piibule.