juhtkiri Vastuse asemel hämming

Eile rullus Tartus linlaste silme ees lahti kriisiõppus, kus osalesid politsei, päästjad, kiirabi ja kliinikum – stsenaariumi järgi oli Sõpruse silla juures suur õnnetus. Aga juba mõnda aega kerib kogu riigi silme all edasi päriskriis, kus tõenäoliselt kolibakteriga saastunud joogivee tarvitamisel on sarnased haigusnähud ilmnenud juba seitsmesajal Tõrvandi, Ülenurme ja Soinaste piirkonna elanikul. See on üüratult suur hulk riivatud inimesi.