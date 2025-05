Käivad ettevalmistused viltu vajunud maja lammutuseks

Tartu linnavalitsuse järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint tõdes, et selline olukord, kus maja lammutatakse ja asemele ehitatakse samasugune, on tema karjääri jooksul esmakordne. «Sellist asja on ehk ette tulnud puukuuridega, aga mitte elumajaga,»​ lisas ta.