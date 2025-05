Hobuste herpesviirus levib ka Tartumaal

Seetõttu on väga oluline, et ka tallide külastajad rakendaksid hoolsalt nakkuse edasikandumise vältimise abinõusid. «Väga paljud käivad tallis trennis ning ilmselt ei tule selle peale, et võivad pahaaimamatult viirust levitada. Seetõttu on väga oluline, et treeningutel käivad inimesed peseksid käed, vahetaksid riided ja jalanõud pärast iga treeningut,» selgitas Jaarma.​