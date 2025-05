Kuivõrd üksikute tarbijate juurest võetud joogivee proovides on endiselt tuvastatud vähesel määral baktereid, ei saa terviseamet vee kvaliteedi stabiliseerumist veel kinnitada. Terviseamet loeb vee kvaliteedi stabiilseks, kui on tulnud kolm järjestikust proovi, kus kõik kontrollitavad näitajad on 0.

Terviseamet rõhutab, et Soinaste, Ülenurme ja Tõrvandi piirkonna joogivee kasutamine on lubatud, kuid seda tuleks enne joogiks tarvitamist või söögivalmistamist keeta. Tegemist on ettevaatusabinõuga, mis vähendab võimalust, et üksikud haigustekitajad võiksid tarbijateni jõuda. Samal ajal jätkab Tartu Veevärk ka piirkonna vee desinfitseerimist.