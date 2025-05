Klientide kirju, miks ühes poes üht või teises teist toodet pole, on väga palju ja Tallinnas poe avamine on igati loogiline järgmine samm, selgitas ettevõtte perenaine Kristel Peri, kes abikaasa Jaanus Periga on Rõngu Pagarit juhtinud ligi 25 aastat.