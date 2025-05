Heateo jooks aitab soetada rasket lihashaigust põdevale Miinale kõnnirobotit

Miina sai kahe ja poole kuu vanusena karmi diagnoosi: spinaalne lihasatroofia alatüüp 1 ehk SMA1. Ravi küll peatas haiguse kulu, kuid ei suutnud tagasi pöörata seda, millega haigus oli juba hakkama saanud: SMA puhul kahjustuvad selja- ja piklikaju hallaines paiknevad liigutusi juhtivad närvirakud. «Selleks et lihased «unustaksid» juba tekkinud närvikahjustused, näeb Miina iga päev vaeva ning seda lausa niivõrd, et tema füsioterapeudi sõnul on võimatu kogu seda töökust sõnadesse panna. See on miski, mille üle oleksid uhked ka maailmameistrite treenerid,» rääkis Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi koostöö- ja kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger.