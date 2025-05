GALERII Festivali Prima Vista vihmamärja avamisega kaasnes mikroraamatukogu avamine

Muusikat tegi Prima Vista avamise hakatuseks Silver Sepp, kellel on kirjandusega lausa perekondlikud suhted – tema abikaasa on ju Kristiina Ehin –, pealegi on ta ka ise luuletaja, täpsemini meisterlik luuleprõmmija. Mitmesuguste ainulaadsete löökpillide ja häälepaeltega tehtud muusikast oli suur abi, sest üsna pärast tema esimest esinemist lakkas tibutamine. Hiljem tulid taevast alla siiski veel mõned üksikud hilinenud piisad. (Aga sündmustest ette rutates – kerge saju hoogudega kulges päev õhtuni.)