Itaaliast pärit professor: Balti riikidel on praegu Euroopa Liidu ühtsuses võtmeroll

Stefano Braghiroli, olete Eestis elanud tosin aastat, kuid olete pärit Itaaliast. Meie siin Eestis saame aru, et sõjaoht on lähedal, aga kuidas tajuvad seda teie rahvuskaaslased?

Eestlased saavad aru, miks Venemaa on ohtlik ning miks on tarvis Venemaa peatada just Ukrainas, sest vastasel juhul oleks edaspidi ka Eesti Venemaale kerge saak. Venemaa piirist kaugemal olijad seda ohtu nii ei taju. Mitte ainult itaallased, vaid suurem osa Lääne-Euroopa rahvast ei arva, et Venemaa võiks neid ohustada. Usun, et ükski itaallane ei kujuta ette, et ühel päeval võiksid venelased Rooma vallutada.