Kas terviseameti proovid on võetud alati samadest kohtadest?

Terviseamet on seiranud erinevaid proovivõtukohti, praegu on neid 13. Terviseametil on plaanis edaspidi võtta kordusproove samadest kohtadest ning vajadusel ka proovivõtukohti laiendada.