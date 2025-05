Nurmely Mitrahovitš: turvalisus ei ole kellegi teise töö

Viimastel aastatel on Eesti elanike turvatunne vähenenud. Elanike rahulolu uuringu andmetel on langus­trendis nii see, kui turvaliseks peetakse oma koduümbrust, kui ka see, kuivõrd kindlalt tuntakse end pimedas liikudes. Vähenenud on ka nende inimeste osakaal, kes hindavad oma elukeskkonda väga turvaliseks.

Miks see nii on? Üks põhjusi on info üleküllus ja negatiivse sisuga meediakajastused. Iga päev jõuavad inimesteni uudised vägivallajuhtumitest, liiklusõnnetustest või sotsiaalsetest konfliktidest – tihti kaugetes piirkondades, kuid mõju on vahetu. Sotsiaalmeedia võimendab seda tunnet veelgi, tuues esile ka väikseimad vahejuhtumid, mis jätavad mulje, et oht on kõikjal. Inimese turvatunne ei põhine ainult statistikal, vaid ka emotsioonidel ja tajul.