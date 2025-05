GALERII Poola lipu päev tähistab ühtlasi ka Tartu lipu sündi

Lahkunud poolakate ja Poola sõprade mäletuseks puistati Kaarsillalt Poola lipuvärvides lilleõisi tumedasse Emajõe vette, mis kandis need edasi Tasku keskuse poole. Kui sillale oli veidi vihmase ilmaga kohale tulnud vaid käputäis inimesi, siis Raekoja platsil telgi all võis näha juba rohkem rahvast. Raeplatsil käis samal ajal ka kirjandusfestivali Prima Vista raamatulaat, kus kell 11–19 on kohal ka Poola kirjanduse telk.