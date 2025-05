Reedel võetud proovide vastused saabusid täna (teisipäeval – toim). Terviseamet võttis proovid lõpptarbijate juurest ja sealt nähtus, et on kõrvalekaldeid. Neist nähtub, et ses piirkonnas võis olla lokaalne või võrgusisene reostus. Veeallikad on puhtad, neist oleme korduvalt proove võtnud. Kõige selle juures on kõige hullem teadmatus. Meie mure tekkinud olukorra pärast on suur.