ARVUSTUS Elulooraamatut koostama ajendas mure Petserimaa saatuse pärast

Raamatu kirjutamine ja koostamine oli kantud murest, et õigusliku järjepidevuse alusel taastatud Eesti Vabariik suhtub leigelt oma territoriaalsesse terviklikkusesse. Millegipärast ollakse arvamusel, et need kaks suure juriidilise kaaluga sõna on vaid väike õhulainetus, millele pole vaja tähelepanu pöörata, ja et piisab, kui see tulevastele põlvedele on sisse raiutud 1994. aasta põhiseaduse paragrahvi 122.