Kalev Kudu ja Martiini viisid USAsse kõne- ja helimaastikke

Trupis on kaks tartlast. Need on lavastuse koostaja, lavastaja ja esitaja Kalev Kudu, keda täiendab elektrooniliste instrumentide ja kalimbaga eksperimentaalmuusik Martiini. Üks etendus toimub 3. mai õhtul McHenry linnakeses, tunniajase sõidu kaugusel Chicagost, ning teine 4. mai õhtupoolikul Washingtoni Eesti seltsi kutsel sealses Läti evangeelses luterlikus kirikus. Nullteatri reisi toetab Eesti Kultuurkapital.