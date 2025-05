ETTEVAATUST Terviseamet taastas soovituse Ülenurme, Soinaste ja Tõrvandi piirkonnas joogivett keeta

Käimasoleva nädala alguseks selgus vastus: tegu oli noroviirusega. Terviseameti nakkushaiguste osakonna teenusejuht Juta Varjase nentis siis, et ei saa päriselt välistada, et need inimesed, kel noroviirus tuvastati, said nakkuse kraanivee kaudu.