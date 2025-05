PILDID Tudengid võtsid mõõtu seismises, edukaimaks osutus Tartus õppiv prantslane

Laupäeva pärastlõunal tuli noortel õppuritel panna oma kannatlikkus ja osavus proovile Tartus Emajõe kohal, kus toimus «Last One Standing», teisisõnu võiduseismine jõe kohal plangu peal. Peamine eesmärk oli teistest kauem seista ning mitte vette kukkuda.

Kõige tublim seisja oli prantslane Gaspard Larriaga, kes õpib kolmandat aastat Tartus veterinaaria eriala ning on võiduseismisel ning teistelgi tudengipäevade võistlustel ennegi osalenud. Ehkki võitjana polnud tal kohustust vette kukkuda, proovis noor mees siiski Emajõe vee ära.

«Tartus on väga hea vesi. Sõltumata sellest, mis aastaaeg on, on siin alati mõnus ujuda. Täna oli nii ilus ja päikseline päev, seega hüppasin vabatahtlikult vette,» kommenteeris ta.