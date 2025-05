Tartu vangla direktor Kalle Meho nentis, et vangid on keelatud asjade vanglasse smugeldamisel väga leidlikud.

Meedias on hiljuti olnud juttu, et vang smugeldas Tartu vanglasse mobiiltelefoni, millega saatis laiali valearveid ning pettis nii heausksetelt inimestelt raha välja. Tartu vangla direktor Kalle Meho rääkis, et vanglaametnikud ei saa kunagi lõpuni kindlad olla, et kinnipeetavad halva peal väljas ei ole, sest vangid on leidlikud.