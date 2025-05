INTERVJUU Klavani meeskonda kuuluv Mart Raamat: mind kõnetas, et fookus tuleb viia treeneritele

Tartu jalgpalliklubi Welco üks rajajaid Mart Raamat (36) on varem selge sõnaga öelnud, et on eesseisvatel Eesti jalgpalli liidu presidendivalimistel Ragnar Klavani selja taga. Hiljuti teatas kandidaat, et Mart Raamat kuulub nüüd ka tema tiimi. Tartlane andis seepeale intervjuus mõista, et tahakski juhatuses mõneti Tartu laadi asja ajada.