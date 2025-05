Toomas Petersoni käes on imeliku huulikuga flööt. Intervjuu andis ta oma kabinetis, kus ta tegutseb sihtasutuse Tartu 2024 finantsjuhi ja juhatuse liikme kohusetäitjana.

Tartus toimub festival Happy Big Band Weekend, mille aastal 2015 asutas ja mille tegevust juhib ikka laulu- ja pillimänguseltsi Con Vivo eestvedaja Toomas Peterson. Tema kabineti seinal on tänavuse ja mõne eelmise aasta festivali ning ka bigbänd Tartu kontserdiplakatite kõrval Peeter Alliku graafiline leht.

Miks on seinal just see kunstiteos?