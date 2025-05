Politsei võtab sagedaste õnnetuste tõttu kergliiklejad tõsisemalt luubi alla

Sedasorti kampaania vältab politseil maikuust septembrini ning mitte ainult linnas, vaid ka selle ümbruses Tartumaa teedel. Kõnniteedel toimuval tuleb senisest rohkem silma peal hoida, sest statistika on kurb. «Aprillikuus ei möödunud pea päevagi, kui mõni kergliikleja õnnetusse poleks sattunud,» kirjutas politsei.

Selleks, et muuta ohtlikku liikluskäitumist, pööravadki patrullid kõrghooajal suuremat tähelepanu nii kergliiklusvahenditele kui ka nende juhtidele. «Eesmärk on eeskätt vestelda, selgitada ja hoiatada, ent kui rikkumine on siiski tõsine ja ohtlik, tuleb valmis olla ka rahakotiraudade avamiseks.»