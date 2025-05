Tiigi tänava elanik avastas oma kuurist varga

See juhtus Tiigi tänaval. Elanik avastas oma kuurist võõra mehe, kes ladus asju kotti. Kuuriomanik pidas mehe kinni ning andis ta üle kohale saabunud politseipatrullile.

Päev varem avastati, et Tartus Akadeemia tänaval on sisse murtud kortermaja keldriboksi, kust varastati tööriistu ning viimistlusvahendeid. Kahju on 750 eurot.