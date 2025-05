Esmaspäeval astub Tartu õnnepalees abiellu rekordarv paare

Tegu on maksimumilähedase koormusega, mida Tartu õnnepalee ruumid ja meeskond korraga teenindada suudavad. «Sümboolsed kuupäevad on alati olnud abiellujate seas populaarsed, kuid 05.05.2025 on osutunud erakordselt menukaks,» tõdes rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams.