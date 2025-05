Isamaa võidab kohalikel valimistel Tartus juurde üheksa kohta ja Reformierakond kaotab kuus. See tähendaks, et uues volikogus oleks Isamaal 14 kohta ja Reformierakonnal 13 – nii nähtub valimistulemuste ennustusest, mille on kokku pannud Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat.