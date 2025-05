Riigikogu õiguskomisjoni on valitsusest jõudnud töölepingu seaduse muutmise eelnõu. Koostajad peavad selle suurimaks vooruseks paindlikkust. Paindlik on see tõepoolest – menetlemise käigus on seda pea tundmatuseni ümber vormitud, suur hulk muudatusi tehtud pärast valitsuse lagunemist, viimane lihv anti vaid kaks päeva enne valitsuse istungit, kus eelnõu arutati. Teised, sh töösuhete õiguspärased sotsiaalpartnerid ehk ametiühinguliidud said põhjapanevatest muudatustest teada alles meedia vahendusel.

Tõsi, eelnõu väljatöötamise algusjärgus oli Eesti ametiühingute keskliit kaasatud aruteludesse, ent väita, et töösuhete pea peale pööratud kava arvestab eri huvirühmade seisukohti, on leebelt öeldes näitemäng. Huvirühmad, kelle arvamust kuulda võeti, ei olnud mitte sotsiaalpartnerid, vaid tööandjate organisatsioonid. Pole ju kellelegi saladus, et Reformierakonna suurimad sõbrad on just ettevõtjad, kes nüüd iga nurga peal kuulutavadki, kui hea ja paindlik uus töölepingu seaduse eelnõu ikkagi sai ja kui kasulik on see töövõtjale.