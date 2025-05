Andro Roos murti Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe kohalt maha

Andro Roos on Keskerakonda kuulunud 2021. aasta märtsist ning tõusis Tartu piirkonna esimeheks eelmisel aastal. Viimastel kuudel on ta selle ameti kõrvalt tegelenud kogukonnakohviku Plaan B tegemistega, mida ta ise erakonnaga seotuks ei nimeta. Kuid ta on ka rääkinud, et eesseisvate kohalike omavalitsuste valimiste eesmärk on seeläbi saada linnavolikokku 51 protsenti kohtadest.