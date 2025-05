GALERII Tudengid ronivad kast kasti kaupa taeva poole võidu, kuid kukkumisest ei pääse

Tudengipäevade oranž telk ja võistluspaik on üles seatud Küüni tänavale kaubamaja juurde. Seal on kaks aedadega piiritletud ala, kuhu püstitatud kraanade külge kinnitatud võistlejad saavadki maa kohal ohutult mõõtu võtta. Mõte on lihtne: haarad kasti, asetad selle enda istumise alla ja püüad sedasi üha kõrgemale ronida.