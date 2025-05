Parima ning ka eriauhinnad saanud õpilasfirmad valis žürii välja 30 seast. Hindajateks olid ettevõtjad, kellest paljud on mõne õpilasfirma vilistlased.

Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor selgitas enne otsuste langetamist, et parima õpilasfirma valikul ei loe üksnes tugev toode või nutikas idee, vaid tähtsad on ka esinemis- ja müügioskus, ettevõtte arendamise põhjalikkus ning strateegiline mõtlemine. «Õpilasfirma loomine ja arendamine on pikaajaline protsess, mis sarnaneb pärisettevõtte juhtimisele. Seetõttu valime võitja tervikpildi põhjal,» põhjendas ta.