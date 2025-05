ELU ISE Hambaravitiim loob julgeid reklaamklippe, ehmatab tarakaniga ja räägib seksikeelust

Enam kui kolmkümmend aastat tagasi Tartus hambakliiniku Denslux asutanud Tarmo ja Maire Piho järeltulijad on tervisele ja heaolule tähelepanu pöörates läinud just seda teed. Ühismeedias levivate klippide ideede autorid on Pihode tütred, kliiniku juhataja Terje Piho ja ortodont Kairi Piho-Ottas koos tiimiga, kuhu kuulub teisigi pereliikmeid. Igaühel jätkub temperamenti ja näitlejaannet, et absurdsevõitu süžeid lühivideoteks sisse mängida.