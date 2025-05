«Ärge nähke vaeva võimu hommikul tagasi toomisega, ma leian selle ise üles,» kinnitas tavapäraselt linnapeana tegutsev Urmas Klaas raekoja trepil üliõpilastega kohtudes. Ta avaldas siiski lootust, et ajutised mantlipärijad hoiavad Emajõelinna seni hellalt.

See, et linnapea loovutab volbriööks võimu üliõpilastele, on pikaajaline traditsioon. Nagu tavaks, vormistatakse tähtis moment vastakuti ühiselt õlletoobi tühjaks joomisega.