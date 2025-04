SUUR GALERII Raeplatsile marssinud korporandid haarasid võimu linnapealt tudengite kätte

Volbriõhtul kella poole kuue paiku vahetus Tartus võim, see on nüüd tudengite käes. «Ärge nähke vaeva võimu hommikul tagasi toomisega, ma leian selle ise üles,» teatas aastas muudel päevadel meeriametit pidav Urmas Klaas selle kinnituseks. Kuid ta avaldas lootust, et ajutised mantlipärijad hoiavad seni Emajõelinna hellalt.