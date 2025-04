Väga raske on vastata, kas keegi ses vahemikus midagi nägi või ei. Teada on see, et juhuslik mööduja teatas kella 23 paiku häirekeskusesse, et raudtee ääres lebab kehavigastustega mees. Umbes samal ajal möödus sündmuskohalt ka politseipatrull, kes märkas kätega vehkinud naist, kes palus politseid appi. Edasise uurimise käigus selgitab politsei koos prokuratuuriga välja, kas enne seda ka keegi sündmust nägi või ei.