Intervjuu Jõgeva piirkonnapolitseinik: traagilise juhtumi võis käivitada kambavaim

Möödunud nädalal peksid kolm teismelist Jõgeval surnuks 49-aastase mehe. Juhtumi järel kerkis üles palju seni vastuseta küsimusi. Jõgeva on väike linn, kus on mõningaid noori, kel on tihti politseiga pahandusi. Ka mõrvas kahtlustatavad ei olnud korrakaitsjatele võõrad, kuid tõenäoliselt poleks nii tõsist kuritegu neist noortest keegi korda saatnud üksinda, leiab piirkonnapolitseinik Kadri Mitt.