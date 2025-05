«Kes muu see olla sai?» Tartu pensionär arvab, et karu käis tema aias

«No kes see oskab öelda, aga mingi väike loom see küll olla ei saanud. Rebane ei jõua sellist kotti liigutada. Pealegi on kotile nelja kohta suured augud kraabitud. See pani mõtlema,» rääkis kõrvalkrundil elav poeg Peeter Laurson. «Suuremaid jälgi oli ka. Paistis, et maad oli kraabitud. Naabril suurt koera ei ole. Päris kindlalt ei saa öelda, kes seda tegi, aga isa arvas, et pidi karu olema. Inimene võiks ju kotti tõsta, aga niimoodi seda katki ei kisu.»