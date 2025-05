Praeguseks on Ela mobiilirakendusega liitunud näiteks Tartu Kontsert ja Elektriteater.

Varem said mobiilirakendust Ela, mis koondab üritusi ja kultuurisündmusi, kasutada vaid pealinlased. Nüüd on see kättesaadav ka tartlastele, kes saavad selle abil hõlpsalt leida endale meelepäraseid kultuurielamusi.