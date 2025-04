Elu ise Luu-uurija Martin Malve põnev elu: leepra ja süüfilis ning mõõgaga purustatud kolbad

Kui kuskil on kopp maasse löödud ja sealt kaevamise käigus satutud inimluudele, mis vahel võivad olla pärit üsna kaugete sajandite tagant, on varsti platsis lehvivate juustega Martin Malve, kelle ülesanne on need luud võimalikult tervelt kätte saada ja «rääkima» panna.