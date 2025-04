Raine Siimuste: raamatukogu – kas ajale jalgu jäänud asutus?

Kas mina, 20-aastane tudeng, arvan, et raamatukogud on määratud hukule? Kas noortel on enam üldse huvi raamatukogudes kohtuda ning raamatuid sirvida ja koju kaasa haarata? Ons biblioteekidest saamas eakate päevakeskused?

Kui aus olla, ei ole olukord nii masendav. Jah, raamatukogudes käib vähem inimesi kui aastaid tagasi, kuid kiires maailmas me ilmselt teeme paljud lihtsamaid valikuid. Meil on võimalus tellida koju toidukaupa või sootuks juba valmistoitu, selle asemel et minna poodi. Ikka on ju tore säästa oma aega ja teha selle asemel midagi meelepärast. Nii on ka raamatukogus käimisega.