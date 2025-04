Indrek Kuusk: kiigeplatsi õunapuu jääb loodustarkuse majakaks

Supilinna päevad on juba üle kahe kümnendi olnud peamine üritus, mis kogukonna kokku toob. Traditsiooniliselt on päevade põhieesmärk olnud tugevdada linnaosa elanike ühtekuuluvus- ning kogukonnatunnet, mis soosib edasist ühistegevust linnaosa arendamisel ja selle unikaalse miljöö kaitsmisel. Päevad on hea informatsiooni ja mõtete vahetamise koht, näiteks kuulsin paarist kohalike murest, millest ma enne ei teadnud.