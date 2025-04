Raamat sai alguse kohusetundest. Mitte ainult Eestis, maailmas veel rohkem kui Eestis on endistel presidentidel ja peaministritel kombeks panna kirja oma elulugu. Elulooraamatud ei ole ajalooallikana väga usaldusväärsed, aga ometi ajaloolased kasutavad neid ja viitavad nendele. Ma olin kogu aeg mõelnud, et see käib peaministri ameti juurde.