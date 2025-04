Lange motokeskuse perepäev aitab tänavu haruldase lihashaigusega noormeest

Perepäeva jooksul kogutakse annetusi Duchenne’i lihasdüstroofiaga Kevini toetuseks koostöös Tartu ülikooli kliinikumi lastefondiga. Päeva tipphetkeks on heategevuslik oksjon, kuhu on oma panuse lubanud anda mitmed Eesti motosportlased, nagu drifti pro-klassi Eesti meister Frederik Strelkov, rallikrossi viiekordne Eesti meister Arvo Kask ning külgvankriga motokrossi kümnekordne Eesti meister ja MM-sarja hõbemedalist Kert Varik, kelle tiim tegi annetuse otse TÜK lastefondi kontole märksõnaga «Lange motokeskuse perepäev – Kevini heaks».

«Niisiis on see päev on meie jaoks tähendusrikkam kui kunagi varem. Loodame, et annetajate ring laieneb veelgi ning saame üheskoos teha midagi väga olulist,» sõnas perepäeva korraldaja Aire Liivapuu.