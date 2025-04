Lange motokeskuse perepäev aitab haruldase lihashaigusega noormeest

Perepäeva jooksul kogutakse annetusi Duchenne’i lihasdüstroofiaga Kevini toetuseks koostöös Tartu ülikooli kliinikumi lastefondiga . Päeva tipphetkeks on heategevuslik oksjon, kuhu on oma panuse lubanud anda mitmed Eesti tuntud motosportlased. Nende seas on drifti pro-klassi Eesti meister Frederik Strelkov, rallikrossi viiekordne Eesti meister Arvo Kask ning külgvankriga motokrossi kümnekordne Eesti meister ja maailmameistrivõistluste hõbemedalist Kert Varik.