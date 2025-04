Tudengid haaravad homme linnas võimu ja vallutavad volbripeoga Kaarsilla

Tudengipäevade üks igakevadisi haripunkte on volbrikontsert, mille eel loovutab linnapea Urmas Klaas tudengitele linnavõimu. Selleks aastaks on uue korra plaan juba paigas: kell 23 alguse saaval peol astuvad lavale Eesti hiphopikoosseis 5miinust ning laulja Merlyn Uusküla, kelle esinemist saab jõe ääres tasuta vaadata ja kuulata.

Volbripeo peakorraldaja Eveliis Väljaots loodab, et huviliste seas on ka palju üliõpilasi, sest tema meelest peaks iga õige tudeng alustama volbriõhtut Kaarsillal toimuva tudengipäevade volbrikontserdiga. «Meie eesmärk on pakkuda imelist sõud kõigile pealtvaatajatele ja toredat volbriöö algust. Lisaks sellele hoida tudengitele ja Tartu linnale olulist traditsiooni,» ütles Väljaots.