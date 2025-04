Enriko Talvistu: laskun taevast tänavakivide peale

1920ndail algas tänavate makadamkattega (toonane kuiv­asfaldi nimetus) katmine just vanalinnast ja sealt lähtuvatest tänavatest. Kivisild jäeti kõrvale, kuna see oleks sillakatte raskust suurendanud, aga muud Raekoja platsilt lähtuvad transiittänavad kaeti sellega, kuna autovankrid vajasid libedamat kulgu. Veel 1960ndatest mäletan Kalevi tänava munakivide katmist asfaldiga – küll see oli uhke tunne, tahtsin isegi teehöövlijuhiks hakata.

Nüüdseks on asjaolud muutunud ning asfaldist tüdinenud põlvkond on au sisse tõstnud jällegi kivikatte. See tundub kuidagi pseudoroheline seisukoht olevat, kuna asfaldi asemel betoonkivide tootmise ja paigaldamise käigus vaevalt et vähem CO 2 eraldub. Rääkimata sinna juurde paigaldamise tööhulgast ja edasisest kestvusest.