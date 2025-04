Terviseamet: Tartu külje all põhjustas kõhutõbe noroviirus

Terviseameti nakkushaiguste osakonna teenusejuhi Juta Varjase sõnutsi ei saa päriselt välistada, et need inimesed, kel noroviirus tuvastati, said nakkuse kraanivee kaudu. Samas rõhutas Varjas, et noroviirus võib levida väga mitut moodi: kätlemise ja toidu kaudu. See tähendab, et levik võib üpris laialdaseks osutuda ka kogukonnas. «Kõik need, kellelt terviseamet proovid võttis, ei olnud omavahel lähedased,» lisas teenusejuht.