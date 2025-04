Rebasesabad naasid tagasilöökide kiuste maailmakarikaetapilt kahe pronksiga

Võimlemisklubi Rütmika rühmvõimlejad läksid Kanadasse tiheda graafiku pealt, sest nädal varem võistlesid nad Tallinnas Eesti meistrivõistlustel. Selle eel ütles Rebasesabade vanema ehk meistriklassi koosseisu üks treenereist Liisel Perlin, et eesmärk on võita Eesti meistritiitel ja lihvida vormi MK-etapiks, kust samuti medalit loodeti.

Juba siis märkis Perlin, et hooaja algus on möödunud keerukalt, sest üks rühmaliige oli kimpus vigastusega. Nüüdki kirjutas klubi, et Kanadas tuldi pjedestaalile hoolimata katsumustest. Nimelt tuli meistriklassis võistelnud Rebasesabadel võimlemisvabale astuda vähendatud koosseisus. Kuid sellegipoolest Pälvis Tartus treeniv rühm Soome tippude Minetid koosseisu ja Gloria järel kolmanda koha.