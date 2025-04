VIDEO JA GALERII Tudengid vihtusid Aparaaditehases rahvatantsu

Enamasti on kavas rahvatantsud, mida saab paarilisega tantsida, aga oleme mõelnud ka nendele, kellel partnerit pole ning seega on osad tantsud sellised, kus saab paarilist vahetada, selgitas öötantsupeo õhtujuht Eveliis Väljaots.

Küsimusele, kas on kerge niiviisi tantse ette näidata, vastas Truusa, et on sama asja varemgi teinud: «Sellise rahvaga on eriti tore.» Tema enda lemmiktants on tänavuse rahvusvahelise tantsupäeva tants «Tuustepp».